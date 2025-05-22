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AA Yayınları

Medya, Bilinç ve Kültür

22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Medya, Bilinç ve Kültür

Yayın Adı: Medya, Bilinç ve KültürSayfa Sayısı: 336
Basım Tarihi: 2025Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Tür: Medya-İletişimISBN: 978-625-97486-9-6   
Dil: İngilizceEtiket Fiyatı: 250 TL

Kitap hakkında

Modern iletişim olgusunu anlamak, her dönemde farklı yaklaşımlar ve modellerle şekillenmiştir. Bu kitap, iletişimi yalnızca bilgilendirme ya da üretim tarzı olarak ele almakla kalmayıp, aynı zamanda kültürü yaratmanın, aktarmanın ve korumanın dinamik bir aracı olarak incelemektedir. Walter J. Ong’un derinlemesine çalışmalarından hareketle, iletişim teknolojilerinin toplumsal ilişkiler ve insan bilinci üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır.

Kitapta yer alan muhtelif makalelerde, kültürel incelemelerin temellerini atan düşünürlerden Jack Goody ve Elizabeth Eisenstein’a kadar uzanan geniş bir yelpazede, iletişim pratiklerinin tarihsel ve retorik boyutlarını nasıl yeniden şekillendirdiklerini göreceksiniz. Ong’un evrensel nitelikteki eserleri, iletişimin evrimine dair titiz analizlerle doludur ve bu denemeler, iletişim kuramının geçmişini, mevcut sorunlarını ve gelecekteki potansiyelini derinlemesine anlamamızı sağlamıştır.

Elinizde tuttuğunuz eserle iletişimin sıradan bir süreçten öte, toplumsal dinamikleri dönüştüren güçlü bir etken olduğunu keşfedeceksiniz

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