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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
60 saniyede bugün (31 Mayıs 2025)

HAWK silah sistemi eğitim atışları Sinop Test Merkezi'nde yapıldı
3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda "aile psikolojisi" konuşuldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Filistin halkının direnişi insanlık adına çok onurlu bir direniş
Azerbaycan'da "Küçük Girişimciler, Büyük Hedefler" projesi düzenlendi
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız

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