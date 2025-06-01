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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
60 saniyede bugün (01 Haziran 2025)

407 mahalle ve köyde muhtar, ihtiyar heyeti seçimi tamamlandı
Dışişleri Kaynakları: Ukrayna ve Rusya heyetlerinin yarın İstanbul'da görüşmesi planlanıyor
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yaşar: 2017 yılından beri 1 milyon 909 bin 336 dosyada uzlaşma sağlandı
Kasaplar Odasından kurban kesimi ve etlerini saklama tavsiyeleri

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