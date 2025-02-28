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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
60 saniyede bugün (28 Şubat 2025)

Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye'de 900 aileye yardımda bulunacak
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
Adnan Oktar ve 18 sanığın "resmi belgede sahtecilik/kaçakçılık" davasında yeniden karar
İstanbul'da "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" gerçekleştirildi
Eminönü'nde ramazan alışverişi yoğunluğu

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