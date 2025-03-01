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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
60 saniyede bugün (01 Mart 2025)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı
İzmir Körfezi'nde kıyıya yakın noktalarda yosun tabakası oluştu
Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde 2 bin 700 kişiyi iftar sofrasında buluşturacak
Elazığ'da köy yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açılıyor

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