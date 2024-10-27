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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
60 saniyede bugün (27 Ekim 2024)

Tunceli'de afetlere karşı bilinçlendirme seferberliği başlatıldı
Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarıyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında yolcu rekoru
Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor
Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor

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