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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
60 saniyede bugün (26 Ekim 2024)

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Dünya SİHA pazarının şu anda yüzde 65'i Türkiye'nin elinde
MSB, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan görüntü paylaştı
DMM, "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasını yalanlandı
MİT, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon düzenledi
Bakan Işıkhan: Teröre, hainlere ve Türkiye düşmanlarına inat, daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz

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