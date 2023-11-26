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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

Göksu Bayram  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
60 saniyede bugün (26 Kasım 2023)

Hukukçular İsrail'in Gazze saldırılarına "İnsan hakları doktrini çökmüştür" bildirisiyle tepki gösterdi
Zonguldak'ta fırtına yeniden etkisini gösterdi
Bolu Dağı'nda kar etkili oldu
Bakan Bayraktar, kötü hava koşullarının neden olduğu elektrik arızalarının kısa sürede giderileceğini bildirdi
Ankara'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

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