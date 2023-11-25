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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
60 saniyede bugün (25 Kasım 2023)

Pazar-Hemşin kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Hibrit Krizlerde İletişimsel Zorluklar" paneli düzenlendi
Zorunlu kış lastiği uygulaması İstanbul'da başladı

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