Dolar
32.02
Euro
34.66
Altın
2,165.36
ETH/USDT
3,346.70
BTC/USDT
65,020.00
BIST 100
9,111.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
60 saniyede bugün (24 Mart 2024)

Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yolar açıldı
MSB: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı
Ankara için yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Van'da çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (24 Mart 2024)

60 saniyede bugün (24 Mart 2024)

60 saniyede bugün (23 Mart 2024)

60 saniyede bugün (22 Mart 2024)

60 saniyede bugün (21 Mart 2024)

60 saniyede bugün (21 Mart 2024)
60 saniyede bugün (20 Mart 2024)

60 saniyede bugün (20 Mart 2024)
60 saniyede bugün (19 Mart 2024)

60 saniyede bugün (19 Mart 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet