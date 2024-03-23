Dolar
32.02
Euro
34.66
Altın
2,165.36
ETH/USDT
3,396.00
BTC/USDT
65,079.00
BIST 100
9,111.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
60 saniyede bugün (23 Mart 2024)

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu
SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da havacılık tutkunlarıyla buluştu
Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu
Ankara'da muştayla motosiklet sürücüsüne saldıran EGO otobüsü şoförü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefeslerini kesip etkisiz hale getiriyoruz

Benzer haberler

60 saniyede bugün (23 Mart 2024)

60 saniyede bugün (23 Mart 2024)

60 saniyede bugün (22 Mart 2024)

60 saniyede bugün (21 Mart 2024)

60 saniyede bugün (20 Mart 2024)

60 saniyede bugün (20 Mart 2024)
60 saniyede bugün (19 Mart 2024)

60 saniyede bugün (19 Mart 2024)
60 saniyede bugün (18 Mart 2024)

60 saniyede bugün (18 Mart 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet