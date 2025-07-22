Dolar
40.42
Euro
47.46
Altın
3,427.17
ETH/USDT
3,698.70
BTC/USDT
118,994.00
BIST 100
10,620.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eskişehir Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda açıklamalarda bulunuyorRoketsan, yeni ürünlerini 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtacak Roketsan, yeni ürünlerini 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtacak
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
60 saniyede bugün (22 Temmuz 2025)

Hava sıcaklığı bugün 6 ilde 40 dereceyi aştı
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Denize kentsel atık su deşarj eden Yalova Belediyesine 1,3 milyon lira ceza
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli sayısı 330'a yükseldi
Karel, üç yenilikçi entegre iletişim sistemiyle IDEF 2025'te yer aldı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (22 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (22 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (21 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (20 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (19 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (19 Temmuz 2025)
60 saniyede bugün (18 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (18 Temmuz 2025)
60 saniyede bugün (17 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (17 Temmuz 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet