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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
60 saniyede bugün (21 Temmuz 2025)

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 zanlıya tutuklama talebi
DMM, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı araca ilişkin iddiaları yalanladı
İstanbul'daki restoran zincirine yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı
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