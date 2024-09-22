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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
60 saniyede bugün (22 Eylül 2024)

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail yanlısı yayın organlarındaki dezenformasyona karşı uyardı
Türkiye'den İran'daki madende meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Elazığ'da sel, köy yollarında hasara neden oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
Fidan, New York'ta İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

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