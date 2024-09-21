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Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere saldırı düzenliyor. İşgal altındaki Golan Tepelerinden yayındayız Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısında konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
60 saniyede bugün (21 Eylül 2024)

Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu
STM, milli savaş gemilerini ve İHA sistemlerini üç farklı ülkede vitrine çıkarıyor
Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Bitlis'te şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yeniden yükselişe geçti

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