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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
60 saniyede bugün (20 Aralık 2023)

TOGG üzerinden dolandırıcılık şüphelilerine 60'ar yıla kadar hapis istemi
Ankara Filistin Dayanışma Platformu "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenleyecek
Bursa'da telefon bataryasının yanma anı kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı
Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesinde iş birliğini derinleştirecek yol haritası belirlendi

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