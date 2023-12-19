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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski devlet hastanesi binasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
60 saniyede bugün (19 Aralık 2023)

Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Kelkit'te yaklaşık 22 saat arayla meydana gelen depremler ilçe halkını korkuttu
Adana'da eski hastane binasında yangın çıktı
RTÜK'ten spor yayınlarında özenli dil kullanımına ilişkin ilke kararı

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