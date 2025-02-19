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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
60 saniyede bugün (19 Şubat 2025)

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin meselesi genel olarak bir insanlık meselesi haline geldi
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşması yarına ertelendi
Balıkesir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında bazı suçlardan takipsizlik kararı
"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeli meslekten men edildi

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