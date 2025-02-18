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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
60 saniyede bugün (18 Şubat 2025)

Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak
Palandöken'de jandarmanın uyarısına rağmen çığ bölgesinde kayan snowboardcuya ceza
Yurdun bazı kesimleri için fırtına ve kuvvetli kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

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