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Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile oynanan özel maçın ardından açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
60 saniyede bugün (19 Kasım 2023)

Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Kocaeli'de 24 saatte metrekareye ortalama 73 kilogram yağış düştü
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi
Mardin'de yağış, fırtına ve toz taşınımı etkili oldu
Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli K2 tipi cezaevindeki hükümlüler naklediliyor

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