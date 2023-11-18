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İzmir’de sağanak ve fırtına etkili oluyor. Alsancak İskelesinden yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
60 saniyede bugün (18 Kasım 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefonda görüştü
THY ve Pegasus'tan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
Başkentte sağanak etkili oluyor
Müslüman araştırmacılar tüm dünyayı Gazze için acil eyleme çağırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır

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