Dolar
19.79
Euro
21.33
Altın
1,960.33
ETH/USDT
1,819.40
BTC/USDT
27,292.00
BIST 100
4,523.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
60 saniyede bugün (18 Mayıs 2023)

MSB, TCG Anadolu'nun Sarayburnu Limanı'na demirleme görüntülerini paylaştı
Gaziantep'teki hak sahibi tüm depremzedelere konteynerleri teslim edildi
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlıklar başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti'li gençlerden depremzedelere gıda yardımı
Kalın'dan, Belçika'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlerin "çifte vatandaşlığının kaldırılması çağrısı"na eleştiri

Benzer haberler

60 saniyede bugün (18 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (18 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (17 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (16 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (15 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (15 Mayıs 2023)
60 saniyede bugün (14 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (14 Mayıs 2023)
60 saniyede bugün (13 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (13 Mayıs 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet