Dolar
19.81
Euro
21.34
Altın
1,962.54
ETH/USDT
1,805.30
BTC/USDT
26,868.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

İstanbul'da asayiş uygulamasında 498 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 498 kişi yakalandı.

Muhammed Gencebay Gür  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
İstanbul'da asayiş uygulamasında 498 şüpheli yakalandı

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birinci aşamada 221 noktada 1831 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile dün 20.00-22.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise 1738 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 134 bin 412 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 498 şüpheli yakalandı. Yoklama kaçağı 175 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aramalarda 33 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 6 kurusıkı tabanca, 299 fişek, 1 kilo 84 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucudan sağlandığı tespit edilen 7 bin 290 lira ele geçirildi.

Denetimler sırasında 9 şahsa idari işlem uygulanırken, uygulama kapsamında 578 halka açık yer denetlendi, 4 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 16 bin 736 araç ve 1029 motosiklet denetlendi, 634 araç ve motosikletin yanı sıra 50 sürücüye işlem yapıldı, 14 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, toplam 380 bin 755 lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Eğer bir manipülasyon konusu konuşulacaksa 270 bin oyla ikinci tura giden bizim konuşmamız lazım'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, yurt dışında 3 bin 461 sandık kurulacağını söyledi
Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü yapıldı
Fatih'te tarihi binada kısmi çökme meydana geldi
Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı

Benzer haberler

İstanbul'da asayiş uygulamasında 498 şüpheli yakalandı

İstanbul'da asayiş uygulamasında 498 şüpheli yakalandı

Türkiye'nin peynir ve zeytin üreticileri İstanbul'da buluştu

Şişli'de dansçı Dilara Gül'ün skuter kazasında ölümüne ilişkin dava karara bağlandı

İstanbul'da kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'da kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik davada mütalaa açıklandı

İstanbul'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik davada mütalaa açıklandı
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet