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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstanbul'da düzenlenen temayül yoklamasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
60 saniyede bugün (17 Aralık 2023)

İstanbul'da "Büyük Filistin Yürüyüşü"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinde pek çok işbirliği alanında 16 belge imzalanacak
Bakan Bolat, Habur Gümrük Kapısı'nda sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı 1 günde yüzde 5,74 yükseldi
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

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