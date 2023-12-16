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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
60 saniyede bugün (16 Aralık 2023)

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Doğu Kudüs'te darbedilen AA foto muhabirine geçmiş olsun dileği
Bakan Güler: 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar şiddetini arttırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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