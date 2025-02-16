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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
60 saniyede bugün (16 Şubat 2025)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Medeniyetimizin temeli okumaya, öğrenmeye, öğretmeye dayanıyor
Malatya'da ağır hasarlı bina yıkılırken yandaki apartmana zarar verilmesi üzerine bina tahliye edildi
Türkiye ile Irak'ın, su konusunda işbirliğine yönelik komite toplantısı Bağdat'ta yapıldı
Edirne'de sağanak etkili oldu
Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı

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