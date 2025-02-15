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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
60 saniyede bugün (15 Şubat 2025)

İstanbul'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı
ASKON Genel Başkanı Aydın'dan "Siyaset, siyasetçilere bırakılmalı" açıklaması
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor
MÜSİAD: Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır

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