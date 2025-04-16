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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
60 saniyede bugün (16 Nisan 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanvekili Önder'in kızı ve Pervin Buldan'a "geçmiş olsun" telefonu
"Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Ekonomisine ve Kamu Diplomasisine Katkısı" raporu açıklandı
Diyarbakır'da bir depoda çıkan ve iki depoya daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ikinci hazırlık toplantısı yarın düzenlenecek
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın ilan ettiği "Deniz Mekansal Planlaması"na tepki

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