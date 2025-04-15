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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
60 saniyede bugün (15 Nisan 2025)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk devletlerinin büyükelçileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Bakan Yumaklı, zirai dondan etkilenen illerin milletvekilleriyle bir araya geldi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı adliyede

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