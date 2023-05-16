Dolar
19.73
Euro
21.43
Altın
1,988.31
ETH/USDT
1,825.00
BTC/USDT
27,081.00
BIST 100
4,589.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
60 saniyede bugün (16 Mayıs 2023)

Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz
Malatya'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu

Benzer haberler

60 saniyede bugün (16 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (16 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (15 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (14 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (13 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (13 Mayıs 2023)
60 saniyede bugün (12 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (12 Mayıs 2023)
60 saniyede bugün (11 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (11 Mayıs 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet