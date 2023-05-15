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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.05.2023 - Güncelleme : 15.05.2023
60 saniyede bugün (15 Mayıs 2023)

TCG Anadolu, tatbikata katılmak için İzmir Alsancak Limanı'ndan ayrıldı
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
YSK: Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura gidilecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

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