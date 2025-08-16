Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,391.30
BTC/USDT
117,600.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
60 saniyede bugün (16 Ağustos 2025)

"Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne dava açıldı
Karabük'te safran soğanı toprakla buluştu
Kocaeli'de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Fethiye'de kazada hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Boğa'nın cenazesi defnedildi
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (16 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (16 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (15 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (14 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (13 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (13 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (12 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (12 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (11 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (11 Ağustos 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet