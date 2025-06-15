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İzmir’in Konak ilçesindeki bir plastik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor İran'dan füzelerin ateşlenmesiyle Kudüs'te alarmlar devreye girdi İzmir'de depoda çıkan yangında yakında bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye ediliyor. - VTR DRON - İzmir’in Konak ilçesindeki bir plastik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
60 saniyede bugün (15 Haziran 2025)

İzmir'de depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin hayvan kesildi
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
DMM "Danıştay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'kaçak yapı' olduğuna hükmedildi" iddiasını yalanladı

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