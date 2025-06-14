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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
60 saniyede bugün (14 Haziran 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık alanında sınır tanımayan bir iyilik hareketi başlatmıştır
Konya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte kademeli su tarifesine yeni düzenleme

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