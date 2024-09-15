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DRON - Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Red Bull atletlerinden Jaan Roose, İstanbul’da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçmeyi deniyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
60 saniyede bugün (15 Eylül 2024)

Kastamonu'da sosyal deneyde nefes borusuna yemek kaçan kişiye vatandaşlar müdahale etti
Ordu-Giresun Havalimanı bakım ve onarım için 50 gün uçuşlara kapanacak
Bakan Göktaş: 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağız
ABD'den gelen arkadaşı İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi anlattı
İzmir'de kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri yol keserek eylem yaptı

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60 saniyede bugün (15 Eylül 2024)

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