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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
60 saniyede bugün (14 Eylül 2024)

Boşnak lider Becirovic: Gazze'deki (soykırım) aslında bu dünyanın en büyük ayıbıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankartla yardım isteyen kız çocuğu İstanbul'da ameliyat oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın benzerini Filistin topraklarında yaşıyoruz
Dünya postacıları Ankara'da buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile bir araya geldi

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