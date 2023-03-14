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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
60 saniyede bugün (14 Mart 2023)

AK Parti'li Veysel Eroğlu, Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçildi
Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı
Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent kurulumuna başlandı
Bakan Soylu: (Depremden etkilenen iller) Buradaki süreçler bitmeden buradan çıkmamız mümkün değil

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