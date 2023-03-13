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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
60 saniyede bugün (13 Mart 2023)

Hatay Büyükşehir Belediyesi enkazında "evrak nöbeti"
Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı
Karabük'te yapımı tamamlanan Haslı Göleti su tutmaya başladı
Ankara'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı yapıldı
Türkiye'de YHT'lerle 14 yılda 72 milyona yakın yolcu taşındı

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