Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,583.20
BTC/USDT
83,830.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amasya Taşova merkezli deprem, Samsun'da da hissedildi. -VTR-
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
60 saniyede bugün (13 Nisan 2025)

Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Fidan: Bölgedeki gelişmeleri Türkiye ve Irak olarak yakından takip ediyoruz
Antalya’da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3'ü öldü
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artmaya başlayacak

Benzer haberler

60 saniyede bugün (13 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (13 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (12 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (11 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (10 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (10 Nisan 2025)
60 saniyede bugün (09 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (09 Nisan 2025)
60 saniyede bugün (08 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (08 Nisan 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet