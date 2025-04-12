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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
60 saniyede bugün (12 Nisan 2025)

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil: 2016'dan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyoruz
Emine Erdoğan: İnsanlığın daha fazla çatışma ve savaşı kaldıracak mecali kalmamıştır
RTÜK Başkanı Şahin'den "Flash Haber TV" açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD-Rusya ilişkilerinin iyi olmasında kötü bir şey yok
Bakan Kurum: Tüm sorunlarla olduğu gibi iklim kriziyle de çözüme odaklanıyoruz

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