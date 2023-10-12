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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
60 saniyede bugün (12 Ekim 2023)

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda "niyet mektubu imza töreni" ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar dağıttı
Hatay Arsuz'da depremzedeler için 111 konteynerlik yaşam alanı kuruldu
Sosyal medya platformu X, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı

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