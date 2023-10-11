Dolar
27.74
Euro
29.49
Altın
1,870.02
ETH/USDT
1,569.60
BTC/USDT
27,071.00
BIST 100
8,346.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’da Babatorun Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
60 saniyede bugün (11 Ekim 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul etti
Malatya'da kuru kayısının işlenme süreci basına tanıtıldı
Depreme hazırlıklı ve dirençli Türkiye için aktif fay hatları çalışmaları sürüyor
Sivas'ta oluşan obruk ve dolinler tarım arazisine dönüştürüldü
Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen kadın kurtarıldı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (11 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (11 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (10 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (09 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (08 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (08 Ekim 2023)
60 saniyede bugün (07 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (07 Ekim 2023)
60 saniyede bugün (06 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (06 Ekim 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet