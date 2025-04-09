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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
60 saniyede bugün (09 Nisan 2025)

Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Tokat'ta kar etkili oldu
Gümüşhane'de fırtına etkili oluyor
Rus heyeti yarın İstanbul'da yapılacak Rusya-ABD görüşmesi için Türkiye'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir

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