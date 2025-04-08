Dolar
38.00
Euro
41.64
Altın
3,010.31
ETH/USDT
1,568.00
BTC/USDT
79,843.00
BIST 100
9,530.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
60 saniyede bugün (08 Nisan 2025)

Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
Edirne'deki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçti
Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 14 soruda "İklim Kanunu Teklifi"ni anlattı
Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (08 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (08 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (07 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (06 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (05 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (05 Nisan 2025)
60 saniyede bugün (04 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (04 Nisan 2025)
60 saniyede bugün (03 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (03 Nisan 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet