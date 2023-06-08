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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
60 saniyede bugün (08 Haziran 2023)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması
Diyarbakır annelerinden Zeliha Yaşar: Oğlum kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol
İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı

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