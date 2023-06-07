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TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşecek
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
60 saniyede bugün (07 Haziran 2023)

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, görevini İsmail Demir'den devraldı
Samsun'un Terme ilçesinde taşkın sonrası temizlik çalışmaları yapılıyor
TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntüleri paylaşıldı
Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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