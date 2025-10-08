Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
60 saniyede bugün (08 Ekim 2025)

Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için girişimlerini başlatmıştır
Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
Osmaniye'de 819 deprem konutu ay sonuna kadar tamamlanacak
Milli Savunma Bakanlığından Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

