Karakaya Barajı çevresindeki yerleşim yerleri yeniden su altında kaldı

[1/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı. Barajın su seviyesinin yükselmesiyle Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'ndeki tarihi "Yalnız Minare"nin bir bölümü de su altında kaldı.

[2/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[3/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[4/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[5/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[6/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[7/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[8/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[9/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[10/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[11/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[12/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[13/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

[14/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı. Suların yükselmesiyle kayısı bahçeleri de su altında kaldı.

[15/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı. Suların yükselmesiyle kayısı bahçeleri de su altında kaldı.

[16/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı. Suların yükselmesiyle kayısı bahçeleri de su altında kaldı.

[17/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı. Suların yükselmesiyle kayısı bahçeleri de su altında kaldı.

[18/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı. Barajın su seviyesinin yükselmesiyle Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'ndeki tarihi "Yalnız Minare"nin bir bölümü de su altında kaldı.

[19/19] Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı. Barajın su seviyesinin yükselmesiyle Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'ndeki tarihi "Yalnız Minare"nin bir bölümü de su altında kaldı.