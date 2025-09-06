Dolar
İspanya Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamlıyor
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
60 saniyede bugün (06 Eylül 2025)

Mersin'de şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar, son yolculuğuna uğurlandı
Başkentte sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan yeni valilik binasının açılış törenine katıldı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının 1. yılında anıldı

