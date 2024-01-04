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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
60 saniyede bugün (04 Ocak 2024)

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Acil Durum Hastanesi'nin inşası sürüyor
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 47 gündür aranıyor
Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
"Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni detaylara ulaşıldı
Bursa'da "Teröre Lanet, Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

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